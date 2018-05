Wendy Potze vertelt dinsdag 15 mei tijdens het Macula café over de dienstverlening van Bartimeus. Speciaal aandacht is er voor verlichting en contrast, belangrijke zaken voor mensen met MD.

Een deel van de middag wordt besteed aan het uitwisselen van ervaringen. De aanvang is 14.00 uur in Pand 17 in Assen. De toegang is gratis. Wel opgeven bij fstrijk@home.nl of 0592- 372168.