Levi Parham: It’s All Good - GJ-4-MUSIC

Als kersverse vader is het soms lastig om wat tijd voor jezelf te vinden. Het was dan ook pas maandagochtend dat de nieuwe cd van Levi Parham mijn cd-speler wist te vinden. It’s All Good is alweer het derde album van Levi, en hij weet ook op deze plaat mij weer behoorlijk te verrassen. Waar ik Levi voorheen had omschreven als een singer-songwriter, zal ik dat na het beluisteren van dit album toch wat moeten bijstellen.

Hoe kan het ook anders zodra je met artiesten als Paul Benjaman, met wie hij overigens de afgelopen twee weken door Nederland heeft getourd, John Fullbright, Jesse & Dylan Aycock en Michael Staub vanuit Oklahoma naar Muscle Shoals reist en daar een nieuwe plaat gaat opnemen. De heerlijke Tulsa sound gecombineerd met soulvolle blues uit Muscle Shoals, ingrediënten voor een rockend americana album. De groovende gitaarriffs doen denken aan The Allman Brothers en Hard Working Americans, Tulsa soul in de stijl van JJ Cale & Leon Russel. Levi Parham heeft goed naar zijn voorbeelden geluisterd en dat betaald zich uit op dit prachtige album. Nummers zoals Boxmeer Blues en Heavyweight had ik al eens live gehoord, maar een volledige band voegt toch weer een extra dimensie toe. De gitaristen Paul Benjaman & Dustin Pittsley alle ruimte krijgen om hun heerlijke solo toe te voegen aan deze nummers, en de stuwende piano en orgel van John Fullbright (waar blijft overigens zijn nieuwe cd) zorgen voor een prachtig samenspel. Gelukkig horen we ook de singer-songwriter Levi Parham nog terug op dit album, met de afsluiter All The Ways I Feel For You speelt hij alleen op gitaar een heerlijke sfeervolle afsluiter.

Levi Parham heeft mij alweer weten te verrassen en doet dat door zich te ontwikkelen als artiest. Geen dertien in een dozijn americana, maar een soulvolle rockend plaat die na drie keer draaien steeds mooier begint te worden.