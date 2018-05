Workshop Meditatie voor opvoeders in wijkcentrum De Dissel Marsdijk

ASSEN

De workshop meditatie voor opvoeders die wordt gehouden in wijkcentrum De Dissel aan de Kleuvenstee in Assen op zaterdag 12 mei is een eerste kennismaking met Raja Yoga, de Koninklijke weg van de innerlijke groei. De bijeenkomst is van 10.00 tot 17.00 uur. Deelnamekosten bedragen 35 euro inclusief lunch.