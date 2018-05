Wereldwinkel viert Fair Trade Cadeaudagen

Moederdag en World Fairtrade Day vallen dit jaar in hetzelfde weekend. World Fairtrade Day is een wereldwijde campagne om de afzet en draagvlak voor Fairtrade te vergroten.

Wereldwinkel Assen is de plek waar je kennis kunt maken met leuke cadeaus en lekkere foodproducten.

Daarom houdt de Wereldwinkel twee bijzondere fairtrade cadeaudagen op 11 en 12 mei. Speciaal voor Moederdag heeft Wereldwinkel Assen grote en kleine cadeautjes ingekocht.

Geniet van een kopje koffie of thee met wat lekkers. En er is voordeel met oplopende kortingen. Voor elke klant is er een klein presentje en er kan worden deelgenomen aan een loterij. Zaterdagmiddag is er live slagwerkmuziek.

Fairtrade

Wereldwinkel Assen hoort bij dé fairtrade cadeauwinkels van Nederland. Met de verkoop van fairtrade producten investeert de Wereldwinkel in een leefbare wereld voor iedereen. Elk product is met zorg en volgens fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Wereldwinkel Assen maakt hiermee duidelijk dat het in de wereld ook anders kan. Dat armoede wél bestreden kan worden.