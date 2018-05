Wandelschoenen op maat bij Ruchti

ZUIDLAREN

Aangepaste schoenen, dáár weten ze bij Ruchti in Zuidlaren wel raad mee! Al vele jaren maakt sportshop Ruchti skischoenen van Fischer helemaal op maat, maar vanaf dit seizoen kan je bij Ruchti ook terecht voor volledig aanpasbare wandelschoenen. De sportshop is een dealerschap aangegaan met Tecnica. De aanpasbare wandelschoen is een uniek concept in de wandelsport. Slechts 20 minuten kost het om de persoonlijke pasvorm te maken, dus je hoeft niet lang te wachten. Meer informatie? Kom dan vrijblijvend langs in de winkel voor meer informatie.