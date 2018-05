Grote TT Wandeltocht

De TT heeft een fantastische vaderlandse geschiedenis in Drenthe die bijna 100 jaar bestaat. Waarbij opgemerkt dat er tijdens de Tweedwereldoorlog geen races werden verreden. Aanleiding voor de initiatiefnemers om dit typische Drentse verhaal te vertellen en te vieren.

Route de TT

Het TT verhaal van Drenthe wordt dit jaar langs de historische ‘Route de TT’ van 1925 met kunst en cultuur tot leven gebracht. Over deze route werd in 1925 op de zandwegen van het hedendaags Unesco Geopark De Hondsrug de eerste TT ooit in Nederland verreden vanuit Rolde voor bijna 30 km langs Borger, Schoonloo en Grolloo terug bij de molen aan de Grote Brink van de Boermarke.

Wandelaars hebben de keuze om te starten vanuit Rolde, Borger, Schoonloo en Grolloo om afstanden te wandelen variërend van 6 tot 30 kilometer. Bij elk startpunt ontvangen wandelaars Drents bronwater uit Anloo als ‘natuurlijk brandstof’ in een rugtasje met een historisch boek- en kunstwerk voor de wandeltocht die in samenwerking met de internationale kunstbeweging het Toyisme uit Drenthe wordt uitgegeven.

Kleurrijke kunstwerken

Bij het 90-jarig bestaan van de TT zijn er langs de route in elk dorp opvallende en kleurrijke kunstwerken geplaatst die elk een bijzonder persoon of gebeurtenis uit de TT geschiedenis vertellen.

Wandelaars hebben met deze exclusieve uitgave alle informatie van deze kunst bij de hand samen met praktische route informatie, geschiedenis verhalen en natuurlijk voor een stempel. In de dorpen zijn lokale ondernemers en verengingen betrokken bij een gezellige en aangename invulling op zowel praktisch en cultureel vlak. In Borger bieden de ondernemers bijvoorbeeld gratis fruit uit aan de wandelaars en zo viert elk dorp de TT geschiedenis samen mee op weg naar 100 jaar TT.

Johan Derksen

De historische TT dorpen kennen veel geschiedenis en verhalen die aangevuld worden met oude motoren, muzikale invulling en bezienswaardigheden. De veelal toeristische dorpjes hebben zelf ook veel te bieden. Zo wordt er inhoudelijk cultureel samengewerkt met het Hunebedcentrum, de Hondsrug en Cultuurpodium VanSlag (Willibrordkerk) in Borger, Hegeman uit Schoonloo die vroeger veel TT teams en officials heeft ontvangen maar ook startpunt is van het Pieterpad en natuurlijk niet te vergeten Cafe Hofsteenge uit Grolloo die een rijke Blues historie kent hedendaags met de ‘Johan Derksen Sunday Blues’ en ook nog bekend is vanwege Nederlands bekendste TT zijspan- coureur Egbert Streuer over wie volgend jaar een expositie in het Drents Museum wordt tentoongesteld.

Museumstukken

In Grolloo krijgen wandelaars gratis toegang tot het Cuby & the Blizzards Museum waar historische museumstukken van Streuer te bezichtigen zijn. Met de historische TT Wandeltocht Drenthe worden de lokale bezienswaardigheden, toerisme en cultuurverhalen verbonden aan de Drentse TT geschiedenis. Je beleeft en ontdekt aan de hand van het Drentse Oer-TT verhaal daarmee ook het mooiste wat Drenthe te bieden heeft dwars door het Drentse Land. Aanmelden kan nog tot 22 mei via www.tt-wandeltocht.nl zolang het maximum niet bereikt is. Kosten bedragen 12,50 euro inclusief pendeldienst.