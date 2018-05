ASSEN

Het was goed toeven bij de Baggelhuizerplas tijdens het Bevrijdingsfestival op zaterdag. Deze dames luierden heerlijk in de hangmat. Ook konden de bezoekers genieten van vele optredens. Grote publiektrekkers als Lucas Hamming, Jett Rebel en ambassadeur van de Vrijheid Ronnie Flex vermaakten de in grote getale toegestroomde festivalgangers. Fotograaf Lammer Aling nam voor het Gezinsblad een kijkje en schoot een mooie serie foto’s.