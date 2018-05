ASSEN

Traditiegetrouw werden vrijdag in Assen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Voorafgaand aan de stille tocht was een herdenkingsdienst in de RK-kerk. Na de twee minuten stilte en het defilé langs het monument kon in de Jozefkerk geluisterd worden naar het Requiem van Johannes Verhulst.