Gesponsord door LF 2018 | Hero Campagne 3 - At the Watergate

Laten voelen en horen hoe mooi muziek maken is. Met die gedachte in het achterhoofd, staat de nog maar 15-jarige violist Enzo Kok uit Kerkrade tijdens At the Watergate in Sneek. In de hoop dat hij het publiek in vervoering kan brengen. Fluitiste, dirigente en muziekdocente Jeanette Valkema uit Oudega (SWF) omarmt die gedachte: ,,Ik denk dat At the Watergate een prachtig muzikaal feest wordt.”

Enzo Kok imiteerde vroeger André Rieu met een speelgoedgitaar en een drumstok. Zijn ouders gaven hem voor zijn zesde verjaardag zijn eerste vioolles. ,,Blijer kon ik niet zijn!” Speelde hij in het begin een half uurtje per dag, nu zijn het er wel vier. De wekker rinkelt ’s ochtends al iets na zes uur, zodat hij al een uurtje kan spelen voordat hij naar school gaat. Na school en het huiswerk, speelt hij nog een paar uur op zijn viool. Op zaterdag reist hij naar Amsterdam, waar hij studeert aan het Conservatorium.

Ook voor Jeanette heeft muziek altijd een belangrijke rol in haar leven gespeeld. ,,Mijn vader was trompetdocent. Ik ging eens met hem mee naar de les, en was meteen dol op muziek.” Toen ze fluitist Thijs van Leer hoorde, die roem vergaarde met de het virtuoze Focus, ging ze op fluitles. Ook Jeanette Valkema vond de weg naar het conservatorium met als doel om in een orkest te spelen. Maar ze ontdekte gaandeweg dat ze lesgeven veel leuker vond.

Muziekeducatie omvat volgens haar zoveel meer dan alleen het muzikale aspect. ,,Je leert hoe je met elkaar omgaat en hoe je naar elkaar luistert.” Soms komt ze wel eens talenten tegen. Maar ook leerlingen waarvan ze aanvankelijk denkt: ‘Ik weet het niet’. ,,Maar later komen ze helemaal tot bloei. Daar kan ik erg van genieten. Je hebt talent nodig, maar ook de wil om ervoor te werken.”

Dat geloof deelt Enzo Kok met haar. ,,Ik ben zelf niet zo met talent bezig. Ik werk gewoon hard. Als je je droom volgt en hard werkt, dan zal dat ook beloond worden.” Zijn inzet heeft hem al ver gebracht in het programma Superkids, zowel in Nederland als in Duitsland. Dat hij nu mag optreden op zo’n groot festival als At the Watergate, vindt hij ‘supertof’.

Ook Jeanette verheugt zich op het evenement. ,,Jongeren uit verschillende landen komen hiernaartoe om muziek te maken. Onze Friese muzikanten komen met hen in contact. Door die ontmoeting raken ze vast geïnspireerd door elkaar. Ik denk dat het een heel mooi feest gaat worden.”

At the Watergate

Ruim 6.000 jonge musici uit heel Europa treden van 9 tot en met 11 mei op tijdens At the Watergate in Sneek. De muziek varieert van rock, pop en jazz tot symfonische-, kamer- en koormuziek. At the Watergate is de dertiende editie van het European Youth Music Festival.

