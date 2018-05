Extra voorstellingen Meisje van Yde

Eén van de bekendste museumiconen uit de Nederlandse geschiedenis werd in mei 1897 ontdekt in het veen in de buurt van het dorpje Yde. Wie was ze en wat is er met haar gebeurd? Was ze slachtoffer of eigenlijk een heldin? Nog altijd zijn er veel vragen rondom de dood van het jonge meisje, waardoor ze een van de grootste mysteries van de gemeente Tynaarlo is.

Deze theatervoorstelling wordt geregisseerd door Karin Noeken (Vrouw Holland) naar een script van Just Vink (Theater te water). Tickets zijn nu verkrijgbaar voor 16,50 euro via www.festyvals.nl/meisjevanyde