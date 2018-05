Voorjaarswandeling Heidehof en Hilligmeer

De naam Hilligmeer ontleent zich aan een van de pingoruïnes op het landgoed, die zijn ontstaan in de laatste ijstijd. Het gebied kent een eeuwenoude traditie van rituelen en begraven. De zeven oude grafheuvels van 3.000 jaar voor Christus bewijzen dat.

Het voormalige land huis dat eerder op het landgoed stond, is in de oorlog afgebrand. Bij de constructie van het huidige landhuis is rekening gehouden met de nieuwste inzichten van duurzame bouw waarbij de fundamenten van het eerste huis op een speelse manier zijn geïntegreerd. We kijken onderweg naar de ontluikende lentenatuur. Startplaats Parkeerplaats oprijlaan van Landgoed Heidehof, Provincialeweg 2, Eext.

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.