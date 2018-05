Twaalfde editie Run van Gieten

Er zijn wedstrijdlopen over 6 en 10 kilometer en nieuw in het programma is de halve marathon. De 10 kilometer is tevens het vierde onderdeel van het Rabocup Loopcircuit.

De jeugd komt ook niet te kort in Gieten, er zijn zeven jeugd wedstrijden in het middagprogramma. Voor de basisschoolleerlingen van groep 1 en 2 is er de kabouterloop van 500 meter. Groep 3 en 4 leggen 1000 meter af, 5 en 6 gaan voor 1600 meter en ten slotte leggen groep 7 en 8 2400 meter af. Ook is er een afstand voor mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor is een parcours uitgezet van 1000 meter.

Aan het eind van de middag beginnen de wedstrijdafstanden voor de volwassenen. De 10 km wedstrijd maakt deel uit van het Rabocup Loopcircuit, deelnemers kunnen hier punten verzamelen voor het klassement. Ook zijn er dagprijzen per categorie te winnen voor deze afstand. Voor de overige twee afstanden zijn er verhoogde prijzen beschikbaar voor de snelste drie mannen en vrouwen.

Op de wedstrijddag zelf is inschrijven mogelijk vanaf 14:30 uur tot een half uur voor de start van ieder onderdeel. De jeugdloop is gratis. Volwassenen betalen 8,50 euro op de wedstrijddag. Inschrijving vindt plaats in het gebouw van Tinten welzijn, Brink 10, Gieten.

Voor meer informatie kijk op www.runvangieten.nl en www.rabocupassennoorddrenthe.nl