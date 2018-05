Politie achtervolgt snorfietser in Assen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 22-jarige man uit Assen aangehouden. De man reed met hoge snelheid, op zijn snorfiets, weg voor de agenten.

Na een achtervolging werd de Assenaar aangehouden. Hij kreeg drie bekeuringen; een voor rijden zonder rijbewijs, een voor het negeren van een stopteken en een voor het niet kunnen tonen van ID-bewijs.

Ook werd er een gebruikershoeveelheid hennep in beslag genomen en wordt de snorfiets vandaag gecontroleerd op de rollerbank. 'De kans is groot dat daar ook nog een bekeuring achter weg komt', laat de politie via Twitter weten.