Kampioenschap jeu de boules Gemeente Aa en Hunze

De sport Petanque ook wel Jeu de boules genoemd is bezig aan een opmars. Het is niet meer alleen dat spelletje wat je op vakantie speelt, maar een echte sport. Vorig jaar heeft de vereniging haar 25 jarig jubileum mogen vieren en sindsdien zit er ook weer een stijgende lijn in het ledenaantal. Reden te meer om een kampioenschap uit te schrijven.

Dit met het doel om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan deze vorm van sport, die door zowel jong, oud en minder-validen gespeeld kan worden. Dat maakt het jeu de boules spelen ook zo leuk, je kunt tot hoge leeftijd meedoen, iets wat in een participatie- maatschappij zeker belangrijk is.

Het jongste lid van de vereniging is 10 jaar en het oudste actieve lid is onlangs 88 jaar geworden en doet nog wekelijks mee aan de onderlinge wedstrijden om het clubkampioenschap.

Het kampioenschap op 26 mei wordt gespeeld op de jeu de boules baan De Uithoek aan de Boerendijk te Gieterveen . Het is een doublet toernooi, dit houdt in dat een deelnemend team bestaat uit twee personen. Individueel inschrijven is ook mogelijk.

Er worden vier partijen voorgeloot gespeeld. Aanvang van het toernooi is om 10.30 uur, spelers dien om 10.00 uur aanwezig te zijn. De deelnamekosten zijn vier euro per persoon inclusief 1 consumptie.

Inschrijving is mogelijk tot en met 19 mei. Voor inlichtingen of opgave neem contact op met voorzitter F. Smit op 0599-648996 of bij secretaris R. Stoel op 0599-661264.