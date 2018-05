Jongens proberen auto te stelen in wijk Marsdijk

Twee jongens hebben vrijdagnacht geprobeerd een auto te stelen aan de Smalgoorn in de wijk Marsdijk in Assen.

De eigenaar van de auto werd om 01.40 uur wakker van geluiden die bij zijn auto vandaan kwamen. Toen hij ging kijken, zag hij twee jongens wegrennen.

De man belde de politie. Agenten zochten in de omgeving, maar troffen geen verdachten aan.

De politie vraagt mensen die vrijdagnacht iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Smalgoorn, zich te melden via: 0900 8844.