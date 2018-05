Voorstelling Musicalschool

Jan Postema Musicalschool in Assen presenteert de musical ‘Achter gesloten deuren.' Deze indrukwekkende familie voorstelling wordt op 19 en 20 mei opgevoerd in Theater de Kimme in Zuidlaren.

In de show 'Achter gesloten deuren' volgt het publiek Thomas die door een vreselijk voorval in een justitiële jeugdinrichting belandt. Hij ontmoet daar vele andere jongeren en leert hun verhalen kennen. Ook wordt hij al snel geconfronteerd met de strenge regels die er in de instelling gehandhaafd worden. In één klap is Thomas zijn leven compleet veranderd. Hoe zal dit aflopen?

De show wisselt luchtig en humor af met spanning en emotie. Als publiek word je tijdens de show aan het denken gezet. Is het verschil tussen goed en kwaad echt zo zwart wit?

Een spannende show gevuld met mooie muziek van een live band!

Kaarten zijn online te koop op www.musicalschoolassen.nl!