Voorjaarsmarkt Vrienden van het WZA

Dinsdag 8 mei verandert het plein voor het Wilhelmina Ziekenhuis Assen weer in een fleurige bloemenzee. De Stichting Vrienden van het WZA organiseert dan, in samenwerking met de Asser Odd Fellows, haar jaarlijkse planten- en boekenmarkt.

Op het voorterrein van het WZA zijn van 8.30 tot 17.00 uur weer heel veel kwaliteitsperkplanten te koop. De Vrienden zorgen voor een veelzijdige verzameling zomerbloeiers, zoals (Oostenrijkse) geranium, petunia, salvia, verbena, vlijtig liesje en nog veel andere soorten. Allemaal snelle groeiers en langdurige bloeiers. Met het oog op Moederdag (13 mei) zijn er ook enkele stands met cadeauartikelen. Bovendien bieden de Odd Fellows Assen, zoals elk jaar, duizenden boeken en tijdschriften te koop aan.

Verreweg het grootste deel van de opbrengst van markt is voor de kas van de Stichting Vrienden van het WZA. Hiervan betalen de Vrienden voor patiënten en bezoekers allerlei extra’s, waarvoor het ziekenhuisbudget ontoereikend is. Zo hebben zij de afgelopen twintig jaar al veel voorzieningen mogelijk gemaakt, waaronder een Stilteruimte, een communicatie-app voor IC-patiënten die aan de beademing liggen, verfraaiing van wachtkamers en een nieuwe piano voor vieringen in het ziekenhuis.

De stichting Vrienden van het WZA kan haar goede werk alleen doen met hulp van alle donateurs. Kijk voor meer informatie op: vriendenvanhet.wza.nl/.