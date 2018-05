Vier het voorjaar op Dagblad van het Noorden LenteFair

Rokjesdag is geweest, zonnebrillen bepalen het straatbeeld en de fruitbomen in Frederiksoord staan in bloei. Kortom: het is de hoogste tijd voor de LenteFair! Het voorjaarsevenement keert op 12 en 13 mei terug naar De Tuinen in Frederiksoord. Openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur.

Van groene vingers tot de tomatencrèche en artiesten die buiten spelen, op de LenteFair is voor ieder wat wils. Jong en oud, woonliefhebber of foodie, fervent shopper of muziekfanaat. De LenteFair trekt jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers met diverse achtergronden én voorkeuren. Zij komen samen op één van de mooiste voorjaarslocaties van Nederland. Honderden fruitbomen creëren de kaders en zo’n 140 specialisten geven de LenteFair een gezicht.

De LenteFair pakt uit met een reeks huismuzikanten, toffe workshops, veel “to-do’s” voor de kinderen en theater. Nieuw dit jaar is het Pop-up Wonen&Co veld, met volop wooninspiratie, de nieuwste trends en fijne accessoires voor binnen en buiten. Uiteraard zetten we de moeders ook weer flink in het zonnetje. Dit jaar boek je een Moederdagbrunch in de tipi van Puur!Beleven of ga je samen met mama aan de slag tijdens een Bloomon Workshop. Al deze ingrediënten maken de LenteFair tot de populairste buitenfair van het Noorden.

Honden zijn toegestaan mits aangelijnd. Voor meer informatie: www.dvhnlentefair.nl