Oppassen voor hoge zonkracht: kans op hooikoortsklachten neemt toe

Wie deze schitterende Bevrijdingsdag lange tijd naar buiten gaat doet er goed aan om zich te beschermen tegen de krachtige zon. Tussen 12:00 en 15:00 uur wordt zonkracht 5 verwacht in het noorden en noordoosten en zonkracht 6 in het midden en zuiden. Een onbeschermde huid kan al in 15-20 minuten verbranden! Zeker tot en met dinsdag blijft het zeer zonnig, met UV-index 5-6. Door het droge en warme weer kunnen mensen met graspollenallergie steeds meer klachten ervaren.

De weersverwachting tot en met dinsdag: zon, zon en nog eens zon. Deze Bevrijdingsdag wordt het 17 graden op de Wadden, 20 aan zee en 21-23 graden in het binnenland. De wind is matig en waait uit het oosten tot noordoosten. Vooral in Zeeland en het westen van Zuid-Holland kan in de loop van de middag een frisse wind van zee opsteken. Morgen is de kans op zeewind klein. Een oostenwind voert warmere lucht aan. Het wordt 20 graden op de Wadden, 22-24 in de kustprovincies en 24-27 graden in het binnenland. De hoogste temperaturen zijn zoals gebruikelijk voor Noord-Brabant en Limburg.

Maandag en dinsdag wordt het op grote schaal zomers warm met maxima van 25-28 graden. Op de Wadden wordt het dan 21 graden en aan de Zeeuwse kust 23 graden. Dinsdagmiddag kan op de stranden een frisse zeewind opsteken, waardoor het afkoelt naar 15-18 graden. De dagen daarna moet de zon soms wolken naast zich dulden en is er een kleine kans op een lokale bui. De temperatuurverwachting is onzeker, maar waarschijnlijk wordt het minder warm. Tijdens zonnige perioden is ook dan nog zonkracht 5-6 mogelijk.

Zonkracht 7-8 rond de langste dag

Begin mei is de zonkracht normaal gesproken 5 en dit loopt op naar 6-7 vanaf eind mei tot en met juli. Rond de langste dag is de zon het krachtigst en wordt een enkele keer zonkracht 8 gemeten. Bij zonkracht 6-8 kan een gevoelige huid al binnen een kwartier verbranden. Dit zie je niet direct, want de roodkleuring die ontstaat door het verbranden wordt pas na enkele uren zichtbaar.

Veel graspollen in de lucht

Het warme weer zal ervoor zorgen dat steeds meer gras tot bloei komt. Het gras beschikt, na de kletsnatte dagen aan het begin van deze week, voorlopig over voldoende bodemvocht om flink te groeien en te bloeien. In het binnenland zitten sinds enkele weken al flink wat graspollen in de lucht en ook in de kustgebieden zal het graspollenseizoen nu echt beginnen.

Doordat het dagenlang droog blijft neemt de concentratie pollen in de lucht steeds verder toe en als gevolg daarvan zullen steeds meer mensen met graspollenallergie klachten ondervinden. Tot en met dinsdag waait de wind uit een oostelijke richting, waardoor ook pollen uit Duitsland wordt aangevoerd.

Pas vanaf woensdag is er een kleine kans op een lokale bui. Regen op grote schaal laat waarschijnlijk nog langer op zich wachten. Er zit dus niets anders op dan medicatie af te stemmen op ongunstige condities.

