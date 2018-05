Lezing over orchideeën door Hans Dekker

ASSEN

De bekende orchideeëndeskundige Hans Dekker houdt op dinsdagavond 15 mei een lezing over orchideeën. Hij komt op uitnodiging van natuurorganisatie IVN-KNNV Assen. De lezing begint om 20.00 uur in het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos. De toegang is 5 euro (inclusief kop koffie/thee).