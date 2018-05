Bustocht langs Drentse kerken & begraafplaatsen

Inmiddels heeft de stichting verschillende tochten waarbij telkens een ander deel van Drenthe wordt bezocht. De tocht van van11 mei gaat richting Meppel en omgeving. Aanmelden is noodzakelijk en kan rechtstreeks bij Arriva Touring via mail naar touring@arriva.nl of telefonisch 050 – 5260 268.

De bustocht begint in het centrum van Meppel waar bij het Joodse monument in het Slotplantsoen wordt verteld over de plaatselijke Joodse gemeenschap, die zo’n eeuw geleden tot de tien grootste van Nederland behoorde. Via de Jodensteeg gaat de tocht naar de Grote of Mariakerk, indertijd speciaal vergroot om meer graven te creëren. Een aantal interessante zerken is nog aanwezig.

Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan de algemene begraafplaats aan de Zomerdijk in Meppel. Voor de lunch gaat de tocht nog langs de bijzondere Joodse begraafplaats even buiten Meppel. Na de lunch staat de Sint-Bartholomeuskerk te Blijdenstein op het programma om vervolgens door te gaan naar Havelte, waar niet alleen de tijd wordt genomen om de Sint-Clemenskerk te bezichtigen en enkele graven er om heen te bekijken, maar ook thee wordt gedronken.

Als laatste worden de Protestantse Kerk en de begraafplaats te Kolderveen bekeken. De bustocht start in Meppel maar opstappen in Groningen of Assen is ook mogelijk.