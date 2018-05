Zorgcentrale Noord bestaat 25 jaar

BEILEN

Zorgcentrale Noord (ZCN), specialist in zorg op afstand, bestaat 25 jaar. ZCN is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de drie grootste zorgcentrales in Nederland, dankzij de inzet van hoog gekwalificeerde medewerkers en heel veel tevreden klanten. Om medewerkers en klanten te bedanken voor hun vertrouwen in ZCN, worden er de komende periode verschillende jubileumactiviteiten georganiseerd.