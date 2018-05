Repair Café Assen een week later

Omdat de eerste zaterdag in mei op bevrijdingsdag valt, vindt het repaircafé op zaterdag de 12e plaats. Defecte apparaten, kleren en meubels kunnen worden meegenomen naar Kloosterveen, waar vrijwilligers zitten die een hekel hebben aan weggooien.

Grote kans dat de spullen weer werkend mee naar huis kunnen worden genomen. Het Repair Café Assen is in de MFA op het Vesteplein 5, van 11 tot 4. Een bijdrage ter bestrijding van de kosten wordt gewaardeerd, de parkeergarage is gratis.