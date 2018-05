Nieuw dancefeest UNITE pakt groots uit in Assen!

Assen is een gloednieuw dancefeest rijker dat zaterdag 19 mei haar première beleeft in De Bonte Wever. UNITE vindt dan plaats en heeft de intentie om hét dance-event van Noord Nederland te worden. De kaartverkoop voor deze White Edition, zoals de ondertitel van deze eerste editie luidt, is in volle gang.

DJ’s Lucky Charmes, Steve Granero en Childish nemen 19 mei plaats achter de draaitafels en zullen er alles aan doen om het publiek in volledige extase te brengen dankzij een geraffineerde selectie dancetracks en de fijnste house beats. De muziek wordt omlijst door sensationele visuals, lasers, gogo danseressen en meer. UNITE is daardoor een euforische reis waar bezoekers niet komen om te dansen, maar om los te gaan met zijn allen. En daarmee is het precies wat je hoopt dat het is en dan net een beetje meer!

UNITE is ontstaan vanuit het idee dat je voor de meeste dance events altijd eerst een flinke reis moet afleggen om er te komen. De organisatie is er van overtuigd dat een goed housefeest ook heel goed kan werken in het Noorden van het land. Het feest wordt georganiseerd door een aantal partijen uit Assen die samen de koppen bij elkaar hebben gestoken om gezamenlijk tot een mooi event te komen. Ook hierin is de naam UNITE dan ook een hele passende.

Kaarten zijn verkrijgbaar via De Bonte Wever. Kijk voor meer informatie op www.assenunite.nl. Aanvang: 21.00 uur, minimum leeftijd is 18 jaar.