Instore optreden Kobus en de Rokkers bij Vanderveen

Kobus en de Rokkers is opgericht in de keet waar de bandleden altijd samen kwamen. Ze waren het niet eens met de 18+ regel en besloten een protestnummer te schrijven. Na een tijd in de woonkamer van één van de jongens geoefend te hebben, besloten ze om de schuur bij één van hun ouders eens flink aan te pakken tot een eigen repetitieruimte waar keiharde, energieke rock ’n roll gemaakt wordt.

Met pompende drums, dikke gitaar solo’s, en een dreunende bas weet Kobus elke zaal volledig op zijn kop te zetten. Met veel eigen werk en covers van onder andere Normaal, Jovink, Mooi Wark en Bökkers weet Kobus er altijd een energieke en dampende rock ’n roll show van te maken.