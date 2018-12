Volleybalsters heroveren derde plaats

VC Sneek heeft gisteravond in eigen huis met 3-0 gewonnen van Regio Zwolle. De setstanden waren 25-16, 25-23 en 26-24.

Daarmee heroverde de formatie van trainer Paul Oosterhof de derde plaats op de bezoekers. VC Sneek staat nu derde met 22 punten uit 11 duels. Zwolle bleef op 20 punten staan.

Hoewel de dames uit Sneek niet eens heel geweldig speelden werd de eerste set toch met overtuigende cijfers binnen geharkt: 25-16. Dat gebeurde ook in de tweede set waarin Zwolle veel dichterbij wist te blijven: 25-23.

In de derde set zag het er dreigend voor Sneek toen de gasten een 13-18 voorsprong namen. Maar in tegenstelling tot zaterdag in Vroomshoop toen Sneek een 0-2 voorsprong uit handen moest gaven knokte de ploeg zich op imponerende wijze terug.

Via 20-20 werd het 24-22. De eerste twee matchpoints leverden niks op, maar op 25-24 was het toch knap raak.