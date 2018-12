Straat in Noorderhoek wil af van ’donker gat’

Een aantal bewoners van de Christiaan Schotanusstraat in Sneek dringt bij de gemeente Súdwest-Fryslân aan op verlichting op en rond het oude parkeerterrein van de voormalige C. Kanhal.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders noemen de omwonenden het parkeerterrein in de Noorderhoek een duister zwart gat waar dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen.

Bewoners, die in de wintermaanden de hond uit laten, kampen met een gevoel van onveiligheid rond het onverlichte gebied dat tevens dienst doet als nooduitgang voor het AZC. Ooit stonden achter beide rijen huizen lantaarnpalen omdat het er veel te donker was. Ook Jorritsma Bouw had tijdens de renovatie van de straat voor verlichting gezorgd op het plein.

Het is nu al een tijd lang pikdonker. Op dit moment wordt diepriolering aangebracht in de straat en het plein ligt helemaal open. ,,Wij zouden zeggen; een goede gelegenheid om hiervan gebruik te maken om lantaarnpalen te plaatsen”, melden de briefschrijvers. Een straatlantaarn aan het begin van het pad naar Poiesz en eentje achter de groenstrook naast het hek van het AZC zou voldoende moeten zijn.