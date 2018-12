KHN protesteert tegen vermindering politie-inzet in weekend

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Súdwest-Fryslân heeft in een brandbrief aan de gemeente Súdwest-Fryslân haar ongerustheid uitgesproken tegen het voornemen dat vanaf 1 januari 2019 de politie-inzet in het weekend met 25 procent wordt verminderd.

De ongerustheid bij de horeca ontstond toen de inkrimping van het korps aan de orde kwam tijdens een maandelijks horecaoverleg in Sneek. Volgens de KHN betekent dit concreet voor Sneek, zo staat in de brief, dat in het weekend niet meer 24 maar 18 politiemensen beschikbaar zijn en slechts een auto voor de gemeente.

Ook zou de horecatelefoon waar alle ondernemers erg blij mee zijn vanaf begin volgend jaar nauwelijks meer bemand zijn waardoor kostbare minuten verloren gaan omdat meldingen via het landelijke noodnummer 112 moeten.

’De afgelopen jaren zijn we door de intensieve samenwerking gezamenlijk bezig geweest om het aantal incidenten te verminderen. Dit alles kon en kan alleen bereikt worden wanneer er voldoende ‘blauw’ aanwezig is. Zowel van de kant van de ondernemers als aan de kant van de politie zijn we blij met de behaalde resultaten van de afgelopen jaren’.

De VVD in SWF stelt vanavond in de raadsvergadering schriftelijke vragen over de kwestie.