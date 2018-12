Garmonia in kerstnachtdienst Lytsewierrum

Het Oekraïense zangtrio Garmoniya werkt maandag 24 december om 21.00 uur mee aan de Kerstnachtdienst in de Gertrudeskerk aan de Buorren 3 in Lytsewierrum.

Garmoniya, dat betekent Harmonie, is klassiek geschoold. Het repertoire is licht klassiek, musical- filmmuziek, Italiaanse opera en Oekraïense liedjes. Zij zingen in het Oekraïens, Engels, Italiaans en Spaans, Nederlands en Fries. Bekende nummers zijn: Habanera uit Carmen, Casta Diva van Bellini, La Traviata, Musica, Loti pense amore, Parla piu piano en Nella fantasia, Adagio.

In de kersttijd is er een groot repertoire aan Oekraïense kerstliedjes, Engelstalige, Italiaanse en Nederlandse kerstliedjes. Stille Nacht, in het Nederlands en in het Fries staat ook op het repertoire.

Het zangtrio Garmoniya komt uit Novovolynsk, een stad in West Oekraïne, 30 kilometer vanaf de Poolse grens.