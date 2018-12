FNP discussieert over Rol Overheid

De FNP houdt dinsdag 18 december om 20.00 uur in de Utherne in IJlst een discussieavond met als thema: ‘De rol van de overheid’.

Sprekers zijn Atze Jan de Vries, redakteur politiek en bestuur bij de Leeuwarder Courant en Peter A.J. Bootsma, voorzitter van Noorden Duurzaam. De Vries ,,Gemeentlike beslútfoarming is faak kompleks. Besprek foarôf dúdlik de risseltaten en ferwachtigen.” Bootsma: ,,Wij wijzen erop dat duurzaamheid steeds urgenter wordt. Er moet veel op de schop. Gemeenteraden moeten tempo maken.”

Er spelen momenteel legio belangrijke complexe zaken die heel veel mensen raken. Sicco Rypma, FNP raadslid in Súdwest-Fryslân: ,,Oft it no om wynturbineparken, enerzjy transysje, wentebou of sânwinning giet, minsken hawwe rjocht op ynformaasje en moatte daliks serieus nommen wurde”.

Helaas, zo merkt de FNP op, dreigen mensen het zicht op wat de overheid doet kwijt te raken, inspraak komt dan meestal veel te laat op gang en is de kans op succes nihil. Journalist Henk van der Laan zei daarover op 8 december in het Friesch Dagblad: ,,Ingrijpende besluiten passeren vaak zonder al te veel ophef het parlement. Pas als de gevolgen zichtbaar worden, staan land en kamer in vuur en vlam”.

Meer dan voldoende reden voor FNP Fryske Marren, Hearrenfean en Súdwest-Fryslân om een thema-avond met discussie te organiseren: ,,Foar alle ynwenners fan ús gemeenten en oare belangstellenden”.