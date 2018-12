Koor en fanfare in Woudsend

Fanfareorkest CMV Harmonie Sneek en het Woudsender koor De Reinbôge geven op zaterdag 22 december een kerstconcert in MFC De Driuwpôlle in Woudsend. Het concert begint om 19.30 uur.

Het orkest met dirigent Andries Kramer en het koor onder leiding van Louiza Saitova brengen samen populaire liederen uit het kerstrepertoire, maar daarnaast is er ook aan de winter gerelateerde muziek.

De Harmonie brengt bijvoorbeeld het werk Winter Words, het concertino for trumpet en fanfare, waarbij oud-Woudsender Annamarie Zondervan de solo speelt op trompet. Dit werk is geschreven in opdracht van Oranje Minnertsga voor Omar Tomasoni, de solo-trompettist van het Concertgebouworkest.

In het programma is ook ruimte voor samenzang. Er is geen entree. Bij de uitgang wel een collecte voor de gemaakte onkosten.