Gastheer, Clown Sander, heeft in het Culturele jaar 2018 maar liefst 2018 ‘artiesten’ geboekt bij de ‘chaotische’ impresario Rein. In de voorstelling is het maar de vraag of dat goed komt want ‘2018 artiesten’ regelen is een ‘reuzenklus’. De talentvolle Rein regelt dit op zijn eigen manier, gebruikmakend van zijn talent op het gebied van muziek, mime, balans, jongleur en als acteur. De acts worden aan elkaar verbonden door een verhalende rode draad met een behoorlijke dosis humor en unieke interactie met het publiek.

Onder de ‘2018 artiesten’ zijn onder andere het acrobatenduo Anders Kallesoe Jenssen en Kira Paas. Zowel in de lucht als op de grond zorgen zij voor adembenemende taferelen. David Valentino en zijn zes honden weten het publiek te vertederen in een act vol samenspel tussen mens en trouwe viervoeter. Als ballonkunstenaar heeft hij van het aloude dieren-maken-van-ballonnen een kleurrijke circusact gemaakt.

Clown Sander is natuurlijk present met magische en komische intermezzo’s. Zijn brutale buikspreekvogel Charlie mag daarbij niet ontbreken. Naast deze acts maken nog vele artiesten hun opwachting in de Circuspiste, 2018 in totaal, van groot tot heel erg klein.. Beleef Kerstcircus Sander & Friends het ultieme familie-uitje tijdens de Kerstvakantie!

Het Kerstcircus geeft van 25 tot en met 30 december 2018 voorstellingen op het Veemarktterein in Sneek en van 2 tot en met 6 januari 2019 in Leeuwarden.

Kerstcircus Sander & Friends is uitgegroeid tot dé Kerstvoorstelling voor het hele gezin en mag zich elk jaar verheugen op meer vaste gasten uit Friesland maar ook Groningen, Drenthe, Noord-Holland en Flevoland. De fans weten wat ze kunnen verwachten: verrassende circusacts in een verwarmd en sfeervol tentencomplex met kerstbomen, duizenden lichtjes, versieringen kerstmuziek, en de geur van suikerspinnen, popcorn en warme chocolademelk. Dé Kerstbeleving van het Noorden!

Meer informatie en kaartverkoop: www.circussalto.nl