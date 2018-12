Het weer van Dirk: Droog

We hebben tot zondag met licht winters weer te doen, op zondag passeert er een neerslaggebied en zien we de temperatuur weer stijgen.

Vandaag opklaringen, ook drijven er geregeld wolkenvelden voorbij. De wind waait uit het oost tot noordoosten, zwak, af en toe matig. De temperatuur komt rond de 4 graden te liggen.

Komende nacht gaat het bij opklaringen licht vriezen. Morgen naast bewolking ook zon, de wind zwak tot matig uit het oosten, temperatuur 3 graden.

In de nacht naar vrijdag lichte vorst, welke vervolgens overdag een paar graden boven het vriespunt uitkomt. Vrijdag blijft het droog met opklaringen, oostelijke wind, zwak tot matig.

Zaterdag zien we de wind toenemen uit het zuidoosten en voelt het een stuk onaangenamer aan. De temperatuur komt dan ook maar nipt boven het vriespunt uit. Wel is het zonnetje erbij en blijft het droog.

In de nacht naar zondag zien we een storing vanuit het westen binnenkomen en geeft neerslag, mogelijk eerst wat natte sneeuw. De temperatuur loopt zondag langzaam maar zeker op naar een 5 graden in de avond bij een naar zuidoost tot zuidwest draaiende wind.

Dirk van der Meer.