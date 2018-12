Het grote geluk van Flinke Winter Favorieten op nieuwe locatie

De nieuwe winter locatie van de Flinke Winter Favorieten in de voormalige melkfabriek van Hemelum: zeilschool de Morra, is de beste beslissing geweest die het team ooit heeft genomen.

De minder mooie weersomstandigheden hadden geen invloed op de nieuwe locatie. De oude hallen waren een perfect decor voor de ruim 60 deelnemers. Het industriële en stoere karakter van de fabriek liet alle prachtige items die verkocht worden, nog beter uitkomen. De muzikanten liepen door de tenten en hallen en vertolkten hun liedjes, Meinie’s theater zorgde voor verrassende intermezzo’s met de bezoekers en de dampende foodtrucks zorgden ervoor dat iedereen warm bleef van binnen.

De ruim 3000 bezoekers konden zaterdag en zondag, ondanks de regen van de voorafgaande dagen, nog altijd goed parkeren in het weiland van Obe en Klaas Mous, dat mooi hoog gelegen ligt. Het treintje van Hindeloopen bracht de bezoekers tot voor de deur en reed een mooi toeristisch rondje langs de Fûgelhoeke. Met de Flinke Zomer Favorieten in het weiland van de Flinkefarm met haar mooie kas, is in Hemelum een waardige tegenhanger gevonden voor de Flinke Winter Favorieten bij zeilschool de Morra.