Friese Poort betrekt hele eerste verdieping van Rabobank

Vanwege elkaar opvolgende reorganisaties bij de steeds verder digitaliserende Rabobank loopt het kantoorgebouw in het centrum van Sneek steeds verder leeg. Vanaf februari gebruikt de bank zelf globaal nog slechts een derde van de beschikbare ruimte.

De leegstaande delen worden verhuurd. Zo krijgt ROC de Friese Poort vanaf begin februari de sleutel voor de complete eerste verdieping.

De gemeente Súdwest-Fryslân gaat 35 flexwerkplekken, aanvankelijk gesitueerd in IJlst, vanwege praktische redenen inrichten in het bankgebouw.

De Friese Poort, die uit haar jasje knapt aan de Harste, verhuist haar complete opleiding Handel en Ondernemerschap naar het bankgebouw. De eerste verdieping van de bank biedt tevens ruimte aan het projectbureau Link, dat nu nog onderdak heeft in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Graaf Adolfstraat (de oude Sipkensmavo).

De school is er blij mee, want het projectbureau en de opleiding kunnen onder hetzelfde dak de samenwerking optimaliseren. ,,Een we komen in hartje Sneek, waar veel gebeurt. Ideaal”, zegt de Friese Poort. De school denkt wekelijks zo’n 150 studenten van de 300 van de opleiding Handel en Ondernemerschap onder te brengen aan het Martiniplein. Daar worden onder andere met het plaatsen van tussenwanden geschikte lokalen geconstrueerd. De school verwacht dat de studenten vanaf begin maart les kunnen krijgen in het bankgebouw.

Het hoofdkantoor van de Rabobank aan het Martiniplein in Sneek bood na de opening in 1999 onderdak aan ruim 300 werknemers. Vanaf februari 2019 zal dat aantal gereduceerd zijn tot enkele tientallen. Veel bankmedewerkers raakten hun baan kwijt. Na de laatste reorganisatieronde van de Rabobank in Sneek verhuist een deel van het personeel dat kan blijven begin volgend jaar naar vestigingen van de bank in Drachten en Heerenveen.