’Misschien staan we tien dagen aan de schep’

Sander Bolt en Jeroen Cruys uit Sneek en Hendrik van der Zee uit Balk gaan in april huizen helpen bouwen in Cambodja tijdens een bouwreis van Habitat. Ze doen dat in het kader van het 20-jarig bestaan van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Alle drie zijn zij erkend financieel adviseur (en werken alle drie bij de Rabobank) en aangesloten bij de stichting.

De SEH deed ter ere van dat jubileum een oproep en vroeg mensen mee te gaan doen aan dit speciale bouwproject. De drie collega’s aarzelden niet, zetten een team op en gaan er voor. ,,Hendrik en Jeroen hadden het er al over gehad, maar dat wist ik niet. Toen ik hen aangaf dat dit me mooi leek om te doen, hebben we besloten met z’n drieën te gaan”, zegt Sander daarover.

,,We gaan overigens niet vanuit de Rabobank. We werken er wel alle drie, maar het is een persoonlijk initiatief, waarvoor we ook gewoon zelf vakantiedagen opnemen. En we betalen de reis ook zelf.”

De reden waarom de drie de handen uit de mouwen willen steken in een ander land heeft te doen met een achterliggende gedachte van alle drie:,,Normaal gesproken helpen we mensen als financieel adviseur hier met de aankoop van woningen. Als je het goed bekijkt, is dat pure luxe. Maar we wilden ook wel eens de andere kant van de medaille zien en kijken hoe het is als het niet om pure luxe gaat, maar om pure noodzaak. Daar willen we graag de handen voor uit de mouwen steken. Het is dus een mooie manier om in aanraking te komen met een andere cultuur en je medemens te helpen die het minder heeft dan jij.”

