Kerstmuziek uit alle windstreken in Hermeskerk

Ensemble Merain geeft zaterdag 22 december om 20.00 uur een kerstconcert in de Hermeskerk in Uitwellingerga.

Merain, zang, viool, Keltische harp, bremgt de mooiste kerstmuziek uit onder andere Ierland, Duitsland, Bulgarije, Frankrijk, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Merain’s fantasierijke en elegante arrangementen geven dit concert een extra fonkeling. Met de verfijnde bezetting van zang, viool, Keltische harp brengt Merain u in een weldadige kerststemming.

Merain (2010) is een ensemble dat zich heeft toegelegd op het spelen van volksmuziek in eigen smaakvolle arrangementen. Het van origine klassieke trio weet bij haar concerten een ontspannen en intieme sfeer te creëren. De muziek ontroert en het speelplezier van Merain werkt aanstekelijk. Merain brengt deze kerst haar derde cd uit “A Celtic and Colourful Christmas”. Het trio speelt in Nederland, Duitsland en Luxemburg en is regelmatig live te gast bij Radio 4.