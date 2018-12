Het weer van Dirk: Minder wind

De buien bleven gisteren langer aanwezig dan eerder gedacht. De buien die over Sneek trokken, kleurden later in de middag geel-oranje.

Als we terugblikken naar vorig jaar 11 december, op die dag lag er een wit tapijt. Ook komende dagen wordt het kouder, droog licht winterweer, maar als ik zo naar de lange termijnkaarten kijk, is dit geen lang leven beschoren en raken we later in het weekend weer in de zachtere lucht.

Vandaag droog of het moet nog een licht buitje zijn deze ochtend, opklaringen winnen terrein, zodat we een droge middag voor de boeg hebben. De wind zwakt verder af en draait later vandaag van noord naar oost. De temperatuur 7 graden als maximum.

Komende nacht opklaringen, kans op mist en lichte vorst.

Morgen lost de eventuele mist of laaghangende bewolking op en zien we naast wolken ook de zon. Een droge dag en met een zwakke tot matige oost tot noordoostelijke wind wordt het een 4 graden.

In de nacht naar donderdag lichte vorst. Donderdag wat meer wind uit oost en voelt het kouder aan. De temperatuur ligt in de morgen nog iets onder nul en komt uiteindelijk rond de 3 graden uit.

Dirk van der Meer.