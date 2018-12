St. Martinus neemt voorschot op kerstmis

Overdag was er een kerstmarkt met 30 standhouders in een sfeerrijke omgeving. Van 11.00 tot 16.00 uur bezochten meer dan 2000 bezoekers de prachtige kerk uit 1872. ’s Avonds om 20.00 uur startte de samenzang en ondanks zware storm en regen kwamen bijna 700 bezoekers naar de kerk om het Bogerman Kamerorkest, kwartet pastoor van der Weide, het Antoniuskoor-jeugdkoor The Young Angels, Muziektheater Tinto en The Christmas Voices te horen zingen.

Verder brachten pastoor Peter van der Weide en stadsdichter Henk van der Veer kerstverhalen.