Sfeervolle aftrap kerstperiode met CKS-concerten ‘Swing with Santa’

SNEEK Cultuur Kwartier Sneek (CKS) heeft in het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 december vier volle zalen van Theater Sneek helemaal in de kerststemming gebracht dankzij het concert 'Swing with Santa'. Bij de familievoorstellingen trad een groot aantal leerlingen van Kunstencentrum Atrium op, onder meer van MUZT Musicalopleiding en Dance Explosion. De talenten deelden het podium met diverse Atrium-docenten, drie zangkoren, Bigband Cue, het Fries Kamer Orkest en zangsolisten Jannie Brandsma, Mark Riemer en Ramon Riemer.

Meer dan 150 kinderen, jongeren en volwassenen (variërend in leeftijd van 6 tot 70 jaar) schotelden na maanden van voorbereiding het publiek zeventien kerstklassiekers voor. Elke voorstelling duurde ruim een uur. In totaal trok 'Swing with Santa' zo’n 1800 bezoekers.

Gekleed in vele foute kersttruien of juist strak in het pak werden meezingers als ‘Jingle Bell Rock’, ‘Baby It’s Cold Outside’, ‘Wonderful Christmastime’, 'Frosty the Snowman', ‘Sleigh Ride/Marshmallow World’ en ‘Merry Xmas (War Is Over)’ gezongen. De afwisseling werd onderstreept door de nodige bijzondere uitvoeringen, zoals een rockversie van de klassieker 'Carol of the Bells'. Bij de evergreens was regelmatig klassieke en moderne dans te zien. Tussendoor werden gedichten voorgedragen.

Op het podium van een sfeervol aangekleed Theater Sneek stonden de diverse groepen van KinderMuziekTheater (onder leiding van Ytsje van der Meulen, Erwin de Ruijter en Niels van der Wal), MUZT Musicalopleiding (onder leiding van Iréne Martin), klassiek balletleerlingen (onder leiding van Jacqueline Veldhuis), leden van de semi-professionele dansgroep Dance Explosion (onder leiding van Raymond Guzman) en de koren LocalVocal (onder leiding van Jannie Brandsma), MusicAlive en Famuze (beiden onder leiding van Peter Wagenaar).

Een vijftigkoppig orkest, gevormd door Bigband Cue en het Fries Kamer Orkest, verzorgde de muziek. De baton was beurtelings in handen van dirigenten Willem Aukema en Tseard Verbeek.

De artistieke leiding lag bij Iréne Martin. Medewerkers en vrijwilligers van CKS namen het licht, geluid, decors en de make-up voor hun rekening.