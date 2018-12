Rijpstra en Baljet grijpen Friese titels in Cees Clement Cross

Janco Rijpstra van de Leeuwarder atletiekvereniging Lionitas en Fleur Baljet van AV Horror zijn gisteren tijdens de Cees Clement Cross in het Rasterhoffpark in Sneek Open Fries kampioen veldloop geworden.

Baljet (22) prolongeerde haar titel in de 6 kilometer lange, zwaar geaccidenteerde cross met een afgetekende overwinning. Lisanne Jager(Lionitas) en Renske de Vries(Horror) finishten respectievelijk als tweede en derde. De overwinning van de nog maar 20-jarige Janco Rijpstra op de 10 kilometer was een enorme verrassing.

Hij klopte namelijk de gedoodverfde favoriet, de Leeuwarder Rob Vijver. Peter-Jan de Jong (Horror) greep het brons. De 4e en de 5e plaats werden respectievelijk opgeëist door zijn clubgenoten Siep Nota en Wilko Bakker. Yke Zoetendal (Horror) was verreweg de snelste veteraan.

Ook in de sprintcross over twee kilometer was er succes voor AV Horror. Klaas Douwe Yska was weliswaar niet opgewassen tegen het geweld van Bram Kielman van AV Heerenveen, maar was zeer content met zijn zilveren medaille in deze titelstrijd.

De Sneker atletiekvereniging grossierde trouwens in eremetaal tijdens deze achtste editie van de Cees Clement cross. Femke Yska werd de nieuwe Fries kampioene bij de meisjes C, op korte afstand gevolgd door Tess Jaarsma. Bij de jongens C was er zilver voor Sam van der Werf. Bij de pupillen was er een zilveren medaille voor Daan Jaarsma en Jara Heppener. Jiri Heppener greep het brons bij de jongens D.

Er kwamen ruim 200 veldlopers naar het Rasterhoffpark die zich verdeelden over de recreatieve trail in de ochtend en het Fries kampioenschap in de middag. Volgend jaar zal de Cees Clement cross het decor zijn van het Open Noord Nederlands kampioenschap veldlopen.