Nomadenhof | Vermiste en gevonden dieren

SNEEK

Gunther is een gecastreerd reutje van net 2 jaar oud. Hij is op zoek naar een nieuwe baas. Gunther kan met kinderen vanaf 6 jaar. Baby’s vindt hij maar niets. Katten is ook niet zijn ding. Gunther kent een paar commando’s, maar een cursus zou niet verkeerd zijn. Wie geeft dit lieve ventje weer een thuis?