Koploper Menhir maakt geen fout in Lemmer

De basketballers van ESBC Menhir hebben hun laatste wedstrijd in 2018 gewonnen. In Lemmer werd het tegen Quintas nog even spannend, maar de Snekers namen de punten mee naar huis: 52-55.

In de tweede klasse spelen de teams dit seizoen drie keer tegen elkaar. Nog geen maand geleden won Menhir al eens in Lemmer. In die eerdere wedstrijd ging center Ali Carti al in de eerste minuut door zijn rug. Hij was er ook deze wedstrijd niet bij, net als Jeroen Zantingh. Daar stond tegenover dat bij de Snekers Jeroen Kok zijn debuut maakte.

Menhir kende net als vorige keer een droomstart. Al na enkele minuten stond een 0-17 voorsprong op het bord. Danny Nowee en Mats Haven zorgden voor het merendeel van de punten. Quintas herstelde zich enigszins voor de pauze en bij rust leidden de gasten met 21-31.

In het derde kwart ontspon zich een gelijk opgaande strijd. De scores vielen minder makkelijk bij de Snekers, die ook op vechtlust afgetroefd werden door de Lemsters. In het vierde kwart kwam Quintas zelfs een aantal keer op voorsprong en een stunt leek in de maak.

Maar bij Menhir hielden de spelers het hoofd koel. De thuisploeg kwam in foutenlast en de gasten profiteerden door veel te scoren vanaf de vrije worplijn. Topscorers waren Danny Nowee (17) en Niels Haven (14).

Menhir gaat de winterstop in als koploper, op de voet gevolgd door Penta uit Drachten en Oaters uit Joure.