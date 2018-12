VC Sneek kan het net niet afmaken in Vroomshoop

Het tot gisteren op de derde plaats staande VC Sneek nam een knappe 0-2 voorsprong, maar kon het uiteindelijk net niet afmaken. Eurosped werkte de achterstand weg en trok in de spannende vijfde set aan het langste eind met 15-13.

In plaats van het gaatje met Eurosped te verkleinen, zakte Sneek nu een plaatsje op de ranglijst omdat Zwolle met 3-0 van Set Up’65 won. Zwolle komt woensdagavond op bezoek in de Sneker Sporthal.

Sneek kwam in de eerste set ijzersterk terug van een 23-19 achterstand. De ploeg won met 24-26 en denderde in de tweede set door: 19-25.

In de volgende sets waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Eurosped trok de stand echter wel in evenwicht via 25-20 en 25-22. In de tiebreak viel het kwartje de verkeerde kant op voor de dames van Paul Oosterhof die er zodoende slechts een puntje aan over hielden.