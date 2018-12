Foxtrot in Filmhuis Sneek

In Filmhuis Sneek dinsdag 11 december 20.00 uur in

CineSneek de film Foxtrot van Samuel Maoz.

In Foxtrot zijn Michael en Dafna volledig uit het veld geslagen wanneer ze te horen krijgen dat hun zoon Jonathan is overleden tijdens zijn dienstplicht als wachter bij een grenspost. De feiten blijken echter complex. In drie stilistisch uiteenlopende delen vertelt Maoz het verhaal vanuit het perspectief van vader, zoon en moeder.

De film begint als een min of meer realistisch psychologisch drama over een traumatische gebeurtenis, maar wordt dan een surrealistische bespiegeling over de absurditeit van oorlog, en een maatschappelijke aanklacht, en die kritisch reflecteert op de militaire cultuur in Israël.

Moaz paart hartverscheurende emotie aan een dromerig surrealisme, de claustrofobische strakheid van het ouderlijk appartement aan de enormiteit van de woestijn, waar zoon Jonathan met drie anderen een afgelegen wegblokkade bewaakt. Een geestdodende en nutteloze opdracht die voor niets en niemand goed is. Zo danst Maoz’ foxtrot van messcherp drama naar galgenhumor, thriller en bewegende strip. En net als bij een foxtrot komt het verhaal uiteindelijk weer terug waar het begon.