Claw Boys Claw in Bolwerk

Claw Boys Claw zoals zaterdag te zien in te horen is in Sneek onbetwist een van de allerbeste live acts van Nederland. De legendarische groep werd in 1983 opgericht en bracht sindsdien twaalf albums uit, waarvan twee sinds de band in 2007 weer bij elkaar kwam. Frontman Peter te Bos is nog steeds de rebel uit de beginjaren. Samen met gitarist John Cameron vormt hij al ruim dertig jaar de kern van de band.

In 2008 bracht Claw Boys Claw hun veelgeprezen album ‘Pajama Day’ uit, gevolgd door ‘Hammer’ in 2013. Inmiddels heeft ook het laatste plaatwerk The Horse Is Not Me Part 1! Te verkrijgen.

Het voorprogramma Dolltones is een enthousiaste, smerige rock 'n roll/rockabillyband uit Groningen. Verwacht een ruige maar swingende show, met stuwend baswerk en slide-gitaar van een hoog niveau, aangevuld met catchy maatschappijkritische teksten.

De IJslandse band Árstíðir, zondagmiddag in de Noorderkerkzaal, kwam afgelopen zomer met een nieuw album: Nivalis. Oftewel 'als sneeuw' in het Latijns. Een mooi gegeven bij de terugkeer van Árstíðir naar Het Bolwerk voor een intieme, semi-akoestische kerstshow op zondagmiddag.

Árstíðir stond in 2008 binnen zes maanden na hun debuut release bovenaan de IJslandse hitlijsten, maar werd tijdens hun eerste internationale tour in 2010 tegengewerkt door een vulkaanuitbarstingen. De band heeft inmiddels wel veel harten weten te veroveren op het Europese vasteland.

Árstíðir’s muziek overschrijdend genres maar kan het beste worden omschreven als door klassiek beïnvloedde indie folk rock. Of ze nu op een treinstation in Duitsland, een concerthal in Rusland of thuis in Reykjavík optreden, hun muziek betovert altijd. De bandleden hebben allemaal een brede muzikale achtergrond en ervaring, gecombineerd met professionele interesses variërend van wetgeving tot literatuur en van bouwkunde tot computers.

Het voorprogramma wordt verzorgd door Marije Vijselaar, harpdocente in het Atrium. Als freelance harpiste speelt Marije in tal van bezettingen en begeleidt ze koren, maar haar hart ligt bij de kamermuziek en het solorepertoire.

Het gezegde 'jazz is om op te dansen' wordt door superjazzformatie BRUUT! met hun vijfde album nog maar eens bevestigd. Op V heeft Neerlands Best Geklede Band (Esquire, 2016) zichzelf in samenwerking met producer Paul Willemsen (onder andere Michelle David & The Gospel Sessions, Ruben Hein, Blackbird) opnieuw uitgevonden. Het resultaat is een stampende plaat vol grooves, energie en smerigheid. Zondagmiddag vanaf 15.00 uur in Het Bolwerk.