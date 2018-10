Jan de Vries in Britswert

Jan de Vries denkt, droomt en zingt in de Bildtse taal. Hij schrijft ‘kleine’ liedjes die vaak herkenning oproepen en de ziel beroeren. Vandaar de naam ‘Sieleroersels’ die zijn in 2013 uitgebrachte debuut-cd kreeg. Verhalende teksten verpakt in mooie gitaarlijnen of accordeon-melodieën staan aan de basis van zijn muziek. Laat je meeslepen in het prachtige liedje over zijn dochter ‘Jente’, het aangrijpende verhaal van de zonderlinge ‘Swarte Anne’ of het hilarische kroegverhaal van de ‘Mannen in ’t Keffee’.

Maar ook zijn serie liedjes van de in 2013 overleden JJ Cale krijgen in de Bildtse taal een heel eigen karakter. Een van deze liedjes trok in 2015 zelfs de aandacht van de erven van JJ Cale en mocht een plaats krijgen op de Facebook site van JJ Cale. Jan maakt tevens deel uit van de Bildtse band “de Feetwarmers” en heeft meegedaan aan het muziektheater “Brekbire Sirkel”.