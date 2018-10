Inferno Audio Visueel bestaat 25 jaar

SNEEK Feest bij Inferno Audio Visueel in Sneek. Dit jaar bestaat het familiebedrijf van Jelle en Jannie Heeringa 25 jaar. Waar het avontuur van Jelle Heeringa ooit begon als DJ met een eigen drive-in show, is het bedrijf uitgegroeid tot vakautoriteit van Friesland op het gebied van audiovisuele installatietechniek.

En voorlopig zit er geen rem op de ambities van Inferno Audio Visueel. Het team groeit stabiel door. Momenteel zijn Jelle en Jannie Heeringa op zoek naar een extra installateur/system engineer om de vele projecten ingericht te krijgen. Zo werd afgelopen jaar het Bestjoershûs van Sneek voorzien van nieuwe audiovisuele vergader- en presentatiefaciliteiten. En is ook het nieuwe crematorium HaskerPoort in Oudehaske volledig ingericht met audiovisuele techniek van Inferno Audio Visueel.

Het bedrijf richt zich op eenvoudig te gebruiken vergader- en presentatie oplossingen in kerken, lokale overheden en bedrijfspanden. Ook is Inferno Audio Visueel gespecialiseerd in het aanleggen van centrale radio installaties. Zo kozen Helwa Wafelbakkerij uit Hallum, De Vries Trappen uit Heerenveen en transporteur Hoekstra BV uit Sneek recent voor de oplossingen van Inferno AV.

Op dinsdag 23 oktober wordt het 25-jarig bestaan gevierd in het pand van Inferno Audio Visueel aan de Zeilmakersstraat 5 in Sneek. Speciaal voor dit heuglijke feit is een folder uitgebracht met een ‘trip down memory lane’. In een uitgebreide tijdlijn staat de reis van Jelle en Jannie Heeringa beschreven.

Eventuele tekst bij de foto: Het team van Inferno Audio Visueel met in het midden eigenaar Jelle Heeringa.