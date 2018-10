Hinke genomineerd voor Viva400 krachtpatsers

Hinke van der Werf uit Dearsum is na haar geweldige prestatie in de laatste Mongol derby een van de genomineerden voor de Viva400 award voor krachtpatsers.

Docent-onderzoeker Hinke van der Werf deed mee aan de Mongol Derby: een race van 1000 km waarvoor ze in 10 dagen op de rug van een paard door Mongolië reed om geld in te zamelen voor Artsen zonder Grenzen. Deze zwaarste paardenrace ter wereld ronde Hinke af in 7 dagen. Waar ze de eerste dag nog laatste lag, wist ze door een enorme inhaalslag de race uiteindelijk als 7e af te sluiten. Hinke kreeg de prijs voor de Best Horsemanship: een prijs voor de ruiter die het beste voor zijn paarden heeft gezorgd en ze in de beste condities terug bracht.

Het blad Viva brengt jaarlijks een lijst uit met daarop 400 inspirerende vrouwen die uitblinken in hun vakgebied. Op 15 november reikt VIVA voor de elfde keer de enige echte VIVA400-awards uit. De VIVA400-awards worden uitgereikt binnen zes categorieën; Creatieven, Knappe Koppen, Krachtpatsers, Techtalenten, Wereldverbeteraars en Zakenwonders.

Er kan tot 6 november op de kandidaten worden gestemd. De concurrentie in de categorie krachtpatsers voor Hinke van der Werf liegt er niet om. Op de lijst staan onder andere zwemster Femke Heemskerk, hockeyster Lidewij Welten, shorttrackster Suzanne Schulting, wielrenster Anna van de Breggen, tennisster Kiki Bertens, schaatster Esmee Visser, atlete Sifan Hassan, et cetera.

Stemmen kan via: https://www.viva.nl/viva400/krachtpatsers/