Foto- en filmavond Heech fan Alds

Heech fan Alds houdt woensdag 24 oktober vanaf 20.00 uur een foto- en filmavond in It Heechhûs in Heeg.

Onderwerpen zijn naast nieuwe aanwinsten, oude schoolgebouwen in Heeg en klassefoto's van 1945-1975. Er is een filmpje beschikbaar uit de jaren ’50 van mevrouw Douwenga uit de Boterhoek en de familie De Boer van De Bird.

Bijgevoegde foto stamt uit 1915. Het is de Openbare School die gevestigd was tegenover de Hervormde Kerk. Deze school is later door gebrek aan leerlingen gesloten.